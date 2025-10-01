مصر تجدد رفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادة سوريا

الرياض-سانا

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم رفض بلاده القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا، مؤكداً ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشدد عبد العاطي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للقادة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية على رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.

واستعرض عبد العاطي جهود مصر لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقفها، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية في ظل الكارثة الإنسانية والمجاعة التي يعيشها القطاع، مرحباً بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما دعا عبد العاطي إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته، وانسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل من دون انتقائية.