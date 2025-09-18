مصر ترحّب باعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء

القاهرة-سانا

رحّبت مصر بالإعلان عن اعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء، كخطوة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري مع الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في تصريح له اليوم: إن مصر ترحب بالإعلان الصادر في ختام الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية كل من سوريا، والأردن، والولايات المتحدة، بشأن الوضع في محافظة السويداء، باعتباره خطوة مهمة تعزّز المساعي الرامية إلى استعادة الاستقرار في الجنوب السوري، ضمن إطارٍ يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف خلاف: إن مصر تُعرب عن تقديرها للجهود المشتركة التي بُذلت في سبيل تهيئة المناخ الملائم لهذا التفاهم، وعن دعمها لكلّ مسعى جاد يستهدف احتواء الأزمات الإقليمية عبر مقاربات سياسية شاملة تستند إلى الحوار، واحترام السيادة الوطنية وتطلعات الشعوب في الأمن والتنمية.

وشدد خلاف على أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والتصدي لأي عناصر خارجة عن مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لإرساء قواعد الأمن والاستقرار على نحو مستدام وعادل، مجدداً موقف بلاده الداعي إلى تغليب الحلول السياسية كسبيل أوحد لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في إطار من التوافق الوطني وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأول أمس توصل اجتماع ثلاثي سوري أردني أمريكي إلى اعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء و تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.

ورحبت دول عديدة، عربية وغربية، باعتماد خارطة الطريق، من بينها فرنسا والسعودية، والإمارات وقطر وتركيا وليبيا واليمن.