سوريا تشارك في مؤتمر عربي بسلطنة عمان حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

photo 1 2026 08 12 19 53 09 سوريا تشارك في مؤتمر عربي بسلطنة عمان حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

صلالة -سانا‏

تشارك سوريا ممثلة بوزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في أعمال المؤتمر السنوي العام ‏الخامس والعشرين حول “جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، والذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء ‏في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، بتنظيم مشترك بين وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة ‏العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.‏

photo 3 2026 08 12 19 53 09 سوريا تشارك في مؤتمر عربي بسلطنة عمان حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يجمع وزراء ‏الإدارة العامة والتنمية الإدارية العرب ومسؤولين وخبراء ومتخصصين من عدد من الدول العربية، ‏حيث يناقش على مدى ثلاثة أيام أبرز التوجهات والتجارب المرتبطة بجاهزية الحكومات، والقيادة ‏الحكومية المستقبلية، وتطوير الكفاءات، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستشراف، والشراكات ‏الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي. ‏

photo 2 2026 08 12 19 53 09 سوريا تشارك في مؤتمر عربي بسلطنة عمان حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

وتأتي مشاركة وزارة التنمية الإدارية في إطار تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية ‏المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الإدارة الحكومية، إلى جانب عرض أبرز ‏توجهات الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي، وتوسيع قنوات التعاون ‏مع المؤسسات العربية والدولية بما يدعم أولويات التحول المؤسسي وبناء القدرات الحكومية.‏

وتختتم أعمال المؤتمر غداً الخميس حيث يشهد اليوم الأخير من المؤتمر قراءة التوصيات والكلمات ‏الختامية.

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