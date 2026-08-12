سوريا تشارك في مؤتمر عربي بسلطنة عمان حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

صلالة -سانا‏

تشارك سوريا ممثلة بوزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في أعمال المؤتمر السنوي العام ‏الخامس والعشرين حول “جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، والذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء ‏في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، بتنظيم مشترك بين وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة ‏العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.‏

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يجمع وزراء ‏الإدارة العامة والتنمية الإدارية العرب ومسؤولين وخبراء ومتخصصين من عدد من الدول العربية، ‏حيث يناقش على مدى ثلاثة أيام أبرز التوجهات والتجارب المرتبطة بجاهزية الحكومات، والقيادة ‏الحكومية المستقبلية، وتطوير الكفاءات، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستشراف، والشراكات ‏الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي. ‏

وتأتي مشاركة وزارة التنمية الإدارية في إطار تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية ‏المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الإدارة الحكومية، إلى جانب عرض أبرز ‏توجهات الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي، وتوسيع قنوات التعاون ‏مع المؤسسات العربية والدولية بما يدعم أولويات التحول المؤسسي وبناء القدرات الحكومية.‏

وتختتم أعمال المؤتمر غداً الخميس حيث يشهد اليوم الأخير من المؤتمر قراءة التوصيات والكلمات ‏الختامية.