بمشاركة سوريا… انطلاق المهرجان العربي التركي في إسطنبول

إسطنبول-سانا

انطلقت في مدينة إسطنبول بمشاركة سوريا وعدد من الدول العربية، فعاليات المهرجان العربي التركي الأول للعام 2025، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين تركيا والدول العربية.

وأوضح رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران في تصريح لوكالة الأناضول، أن المهرجان، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية، يضم أجنحة لعدة دول عربية منها سوريا ومصر والسودان والجزائر والمغرب وفلسطين، مبيناً أنه يشكل فرصة لتعزيز العلاقات العربية التركية والتقارب بين الشعوب.

وبيّن طوران أن المهرجان يشهد أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بالتعاون مع اتحاد المرأة العربية في إسطنبول وبيت الفن التركي العربي، مشيراً إلى أن أولى فعالياته تضمنت حفلاً موسيقياً أقامه فنانون بارزون بتنظيم من “بيت الموسيقى التركية العربية”.

ولفت طوران إلى أن أحد المحاور المهمة في المهرجان يتمثل في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال أعمال فنية وثقافية تجسد المآسي التي يعيشها الفلسطينيون.