فيرشينين يهنئ سوريا بعيد التحرير ويؤكد استعداد روسيا لمساعدتها على تجاوز التحديات

موسكو-سانا

هنأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الشعب السوري بالذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير، مؤكداً استعداد موسكو لمساعدة سوريا على تجاوز التحديات.

ونقلت قناة (RT) عن فيرشينين قوله خلال برنامج تلفزيوني: “هذا اليوم يشكل محطة بالغة الأهمية في مسار سوريا الحديث”، مشيراً إلى التطورات الجادة التي تشهدها علاقات دمشق الدولية، ولا سيما مع روسيا.

وأضاف فيرشينين: “اليوم يمثل تاريخاً مهماً في حياة الشعب السوري، وبهذه المناسبة، نهنئهم، ورئيسنا أرسل التهاني إلى القادة في سوريا التي تشهد تغييرات مهمة وجادة تنعكس على علاقات دمشق مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا”.

وأشار فيرشينين إلى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية التي تستند إلى صلات عميقة ومتجذرة وجادة في العلاقة بين الشعبين السوري والروسي.

وأكد فيرشينين استعداد روسيا لمساعدة سوريا على تجاوز التحديات التي تواجهها، وقال: “هنالك تواصل في المجالات السياسية والمالية والثقافية والعسكرية والطاقة، مع التزامنا بالسيادة والسلامة الإقليمية واستقلال سوريا”.

واحتفل الشعب السوري أمس بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.