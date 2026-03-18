وزارة الخارجية توجه بدعم السوريين العالقين في دول الخليج نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة

الرياض-سانا

قال القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن المهباش: إن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وجّه السفارة السورية في الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ لتعزيز جهودها في تقديم الدعم للسوريين العالقين في المملكة ودول الخليج.

وأضاف المهباش في تصريحات لـ سانا: إن توجيه وزير الخارجية جاء نتيجة للظروف الإقليمية الراهنة، ولتسهيل دخول السوريين العالقين من دول الجوار إلى المملكة، تمهيداً لعودتهم إلى سوريا، أو إلى أماكن إقامتهم الأخرى.

وأشار القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض، إلى أن السفارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، أصدرت 1600 تأشيرة مرور استثنائية حتى تاريخه، وتتابع معالجة الطلبات الواردة إليها يومياً، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، حرصاً على تسريع إنجاز معاملات أبناء الجالية السورية.

كما نوه المهباش إلى أن السفارة تستقبل طلبات المراجعين عبر الخط الساخن على تطبيق واتساب: 00966545684237 المعلن على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القوائم الواردة إليها بالتنسيق مع سفارات الجمهورية العربية السورية في دول الخليج العربي.

اتحاد غرف التجارة السورية يبحث توسيع الشراكات الاستثمارية مع مجلسي أعمال سعوديين
الخطوط الجوية التركية تعلن استئناف رحلاتها إلى حلب بداية آب المقبل
رئيس الآلية الدولية بشأن سوريا: الحل الأفضل للمحاسبة والعدالة هو الذي يقرره السوريون بأنفسهم
باراك: العقود الاستراتيجية بين سوريا والسعودية تسهم في جهود إعادة الإعمار
وزير الدفاع التركي: ندعم جهود سوريا في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها
