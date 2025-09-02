الوزير هيكل: تبادل الخبرات مع السعودية يدعم بناء مؤسسات رقمية ذكية في سوريا

الرياض-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن التحول الرقمي الحكومي في سوريا يُعد من أولويات المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات مع المملكة العربية السعودية لتسريع بناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات شفافة وفعالة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد السوري برئاسة الوزير هيكل إلى هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار السعودي في العاصمة الرياض، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الحكومي.

واطلع الوفد خلال الزيارة، وفق ما نشرت وزارة الاتصالات على قناتها في التلغرام، على أبرز مشاريع الهيئة السعودية في مجالات الخدمات الحكومية الموحدة، وحوكمة البيانات، وتحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.

وناقش الجانبان إمكانية نقل الخبرات لدعم جهود سوريا في تطوير نموذجها الرقمي الوطني، والمنهجيات الحديثة لتصميم الخدمات الرقمية، وأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه العملية التطويرية.

وبدأ الوزير هيكل، السبت الماضي، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من نظيره السعودي، لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والتقانة.