سوريا والأردن تطلقان المنصة التشغيلية المشتركة للمياه

عمان-سانا

أطلقت سوريا والأردن اليوم الأربعاء، في العاصمة عمان، المنصة السورية الأردنية التشغيلية المشتركة للمياه، لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وتبادل البيانات والمعلومات ومواجهة تحديات شحّ المياه.

ويرأس المنصة عن الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، وعن الجانب الأردني وزير المياه والري رائد أبو السعود.

وأكد معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في تصريح لمراسلة سانا، أنّ هذه الخطوة تجسد التزام الجانبين بتطوير آليات حديثة وفعالة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز الشفافية وتكامل المعلومات، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتشغيل، ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة ومحدّثة.

وأشار إلى أنّ المنصة ستشكل أداة فنية محورية لدعم أعمال اللجان المشتركة، وتمكين التنسيق المستمر في مجالات إدارة حوض نهر اليرموك، ومراقبة الموازنات المائية، وتبادل المؤشرات الهيدرولوجية بشكل دوري ومنظّم.

ووصف أبو زيد إطلاق المنصة بأنه خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعاون مستدامة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، بما يحقق الاستخدام الأمثل والعادل للموارد المائية المشتركة، ويخدم المصالح الحيوية للبلدين الشقيقين.

وعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي بالعاصمة عمّان اجتماع سوري أردني لبحث مشروع “تحديث الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك”، بحضور شركاء دوليين وخبراء في قطاع المياه، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).