الجمعة 21 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: مشاركون يتوافدون إلى بلدة زملكا في ريف دمشق لإحياء الذكرى الـ 13 لمجزرة الكيماوي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مشاركون يتوافدون إلى بلدة زملكا في ريف دمشق لإحياء الذكرى الـ 13 لمجزرة الكيماوي

قائمة الصور 1/6
وزير الخارجية الألماني يستقبل الرئيس الشرع والوفد الوزاري المرافق في وزارة الخارجية الألمانية
طلاب معضمية الشام بريف دمشق يزورون معرض “نتذكر ونقاوم”
السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً إعلامياً
لقطات جوية تظهر الأراضي الزراعية في محيط مدينة سلمية بريف حماة
إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في المسجد الأموي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك