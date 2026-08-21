مشاركون يتوافدون إلى بلدة زملكا في ريف دمشق لإحياء الذكرى الـ 13 لمجزرة الكيماوي تاريخ النشر: 2026/08/21 9:57 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/21 9:57 صباحًا قائمة الصور 1/6 وزير الخارجية الألماني يستقبل الرئيس الشرع والوفد الوزاري المرافق في وزارة الخارجية الألمانية طلاب معضمية الشام بريف دمشق يزورون معرض “نتذكر ونقاوم” السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً إعلامياً لقطات جوية تظهر الأراضي الزراعية في محيط مدينة سلمية بريف حماة إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في المسجد الأموي بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقزملكامجزرة الكيماوي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك في ذكرى مجزرة الغوطة.. هيئة العدالة الانتقالية تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 الصين وكوريا الجنوبية تدعوان إلى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاستراتيجي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 بلغاريا تقلّص إنتاج الكهرباء النووية لانخفاض منسوب الدانوب أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 الهلالي والعبدي يؤكدان الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026