المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 15 من حزيران 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “وقفات مع الهجرة” تلقيها الأستاذة رانيا صايمة في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض مسرحي بعنوان “حين يسألنا الغد” تقدمه مؤسسة أمومة واعية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3:30 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان “كيف يصنع المدرس إنساناً قبل أن يصنع طالباً” تلقيها الأستاذة هنا ايبو في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “النبيلة والشارد” و”سكوبي دو”، في صالة سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض مسرحي بعنوان “مختلفون ولكن قادرون” تقدمه مؤسسة المرام الاجتماعية التعليمية، في المجمع الثقافي بمشروع دمر، الساعة الـ 5 مساء.

6 – ندوة حوارية بعنوان “رحلة التغيير.. إبدأ بنفسك”، تشارك فيها الأستاذتان فريال كناكري ونيرمين الدبس، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساء.

7 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة الفنون والأشغال للأطفال، بإشراف المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – جلسة امتحانية لمادة العلوم موجهة لطلاب الثالث الثانوي (العلمي) تقدمها الآنسة فطوم بركسية، في قصر الثقافة بدير عطية الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – نشاط ترفيهي للأطفال من عمر 6 سنوات حتى 12 سنة بعنوان “الصيف معنا أحلى”، يتضمن الرسم والأشغال اليدوية والتدوير والقراءة والمسرح، في النافذة الثقافية بأشرفية صحنايا، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة صحية توعوية بعنوان “التهاب الكبد أسبابه، علاجه، طرق الوقاية”، تقدمها الدكتورة أميرة عواد، في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – حفل ومعرض تراثي بعنوان “عبق التراث الشركسي”، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5 مساء.

3 – عرض فيلم وثائقي بعنوان “مارادونا بريشة كوستوريتسا: سيرة حياة الأسطورة ومواقفه السياسية” ضمن عروض مجتمع حمص السينمائي، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – نشاط صيفي ترفيهي لجميع الأعمار بعنوان “برنامج النشاط الصيفي”، يتضمن عروضاً مسرحية وفقرات موسيقية وألعاباً وتعلم مهارات، في دير الآباء اليسوعيين، الساعة الـ 6:30 مساءً.

حماة:

1- فعاليات ثقافية وتراثية بعنوان “الوردة الدمشقية.. عبق وبهاء” لمديرية ثقافة حماة في المركز الثقافي بجب رملة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “المؤدى الفني في الشعر الإسلامي بين النظرية والتطبيق” يلقيها الدكتور نبيل قصاب باشي، في مقر اتحاد الكتاب بحماة، الساعة الـ 7 مساءً.

إدلب:

ورشة عمل تخصصية بعنوان “صحافة الهاتف المحمول”، تتضمن محاور صناعة الأفكار والسكريبت وفن المقابلات وبناء القصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشات ترفيهية وفنية للأطفال واليافعين لتعلم مبادئ الشطرنج والرسم بتدريب الأستاذين ممدوح جديد وعدنان سمعان، في القصر الثقافي بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشات مسرحية وقصصية وموسيقية للأطفال واليافعين لتعلم مبادئ التمثيل والقراءة والعزف بتدريب الأساتذة طلال الحلبي ومنال سليم وغياث كابر، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – افتتاح فعاليات النادي الصيفي للأطفال ويتضمن نشاطات ثقافية وترفيهية، سرداً قصصياً، وأشغالاً يدوية، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10 صباحاً.

4 – عرض الفيلمين العائليين المترجمين “مسحور، وأليس في بلاد العجائب”، وفيلم الأطفال المدبلج “هجرة”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساء.

5 – سرد قصصي بعنوان “مختارات من مكتبة الأطفال” يشرف عليه قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة أدبية بعنوان “دراسة في حياة مظفر النواب: مسيرة حياته الأدبية والعلمية” تقدمها الأديبة نهى المودي، في قصر الثقافة بصافيتا الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – افتتاح مهرجان القصة السنوي، بقراءة في رواية “في المطار أخيراً” للأديبة لجينة نبهان يقدمها الأديب مالك صقور، وإدارة الأديبة سعاد محمد، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل أوريغامي ضمن فعاليات النادي الصيفي، في صالة المعارض، بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة دينية وثقافية بعنوان “الهجرة وتجلياتها”، تقديم المربية بشرى أحمد قسام، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة ثقافية بعنوان “المثقف بين الغياب والتغييب”، يقدمها الأستاذ سليم عبود، في قاعة الأنشطة بمبنى اتحاد الكتاب العرب باللاذقية (مشروع الأوقاف)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – حفل إنشاد ديني تراثي لفرقة طيبة الطيبة، ضمن فعاليات مهرجان ربيع اللاذقية الثاني، في حديقة البطرني، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.