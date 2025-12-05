بدء توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في حماة للاحتفال بمناسبة مرور عام على تحرير المدينة

نادي أمية يعقد مؤتمراً في إدلب لمناقشة تعزيز وتطوير الأداء الرياضي
حركة نشطة تشهدها الأسواق والمحلات التجارية وسط مدينة صوران بحماة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك
وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة
من أجواء الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق
من أجواء حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق
