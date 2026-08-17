وصول جثمان الشاب محمد غميرة إلى منزله في مدينة الحفة بريف اللاذقية تاريخ النشر: 2026/08/17 6:43 مساءً اخر تحديث: 2026/08/17 6:43 مساءً قائمة الصور 1/3 سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي قُبيل موعد الإفطار من احتفالات أهالي حمص عقب التصويت بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة دير الزور من مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في افتتاح مطار دير الزور الدولي القبض على المجرم نمير الأسد وعدد من أفراد عصابته في ريف اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةمحمد غميرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك لحظة وصول جثمان الشاب محمد غميرة إلى منزله في مدينة الحفة بريف اللاذقية أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 الملك الأردني يؤكد ضرورة التهدئة في المنطقة وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 مصرع 7 مهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 وزير المالية يحذّر من فواتير الاستيراد المخفضة ويدعو لتعزيز الامتثال الضريبي أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026