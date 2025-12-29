من الانتشار الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين

الرئيس الشرع: رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة
نادي جاسم يفوز على داعل في بطولة كأس شهداء درعا
عملية أمنية تستهدف مجموعة تابعة للمجرم سهيل الحسن في ريف جبلة باللاذقية
أم قدّمت خمسة من أبنائها في سبيل الثورة.. خنساء ريف حلب مدرسة في الصبر والفخر
دورة تدريبية في محافظة حماة حول أساليب تدريب رياضة كرة اليد للفئات بين 8 و 14 عاماً
