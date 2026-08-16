نائب وزير الثقافة يشارك بندوة على هامش معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

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حضور شخصيات رسمية وشعبية للمشاركة في حملة “حلب ست الكل”
لقطات جوية لأجواء المطر في مدينة السقيلبية بريف حماة
الدفاع المدني السوري يزيل الثلوج في مخيم حريتان بقرية قطمة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي
من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد
لقطات من العرضين الفني والمرئي خلال حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي
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