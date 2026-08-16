نائب وزير الثقافة يشارك بندوة على هامش معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي تاريخ النشر: 2026/08/16 11:10 مساءً اخر تحديث: 2026/08/16 11:10 مساءً قائمة الصور 1/6 حضور شخصيات رسمية وشعبية للمشاركة في حملة “حلب ست الكل” لقطات جوية لأجواء المطر في مدينة السقيلبية بريف حماة الدفاع المدني السوري يزيل الثلوج في مخيم حريتان بقرية قطمة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد لقطات من العرضين الفني والمرئي خلال حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سعد نعسانمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربينائب وزير الثقافة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دا سيلفا يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة في البرازيل أغسطس 16, 2026 أغسطس 16, 2026 رودري يقترب من برشلونة بصفقة قيمتها 75 مليون يورو أغسطس 16, 2026 أغسطس 16, 2026 الشيباني يبحث مع رئيس الوزراء القطري تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي أغسطس 16, 2026 أغسطس 16, 2026 معاون وزير الطوارئ: 682 مشروعاً جاهزاً للتمويل لتأهيل البنية التحتية ودعم عودة النازحين أغسطس 16, 2026 أغسطس 16, 2026