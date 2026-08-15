من التحضيرات النهائية لإطلاق مهرجان “صيف سوريا” في مدينة حماة

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لقطات لانتشار عناصر الأمن العام في ساحة العاصي بحماة لتأمين الأهالي أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
استمرار أعمال تأهيل طريق السقيلبية -القرقور والذي يُعد شرياناً حيوياً لمنطقة الغاب في ريف حماة
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
الرئيس أحمد الشرع يصل إلى مدينة حماة
مركز العلاج الشعاعي في حماة يقدم خدمات تخصصية مجانية لعلاج الأورام
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