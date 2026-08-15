من التحضيرات النهائية لإطلاق مهرجان “صيف سوريا” في مدينة حماة تاريخ النشر: 2026/08/15 8:26 مساءً اخر تحديث: 2026/08/15 8:26 مساءً قائمة الصور 1/4 لقطات لانتشار عناصر الأمن العام في ساحة العاصي بحماة لتأمين الأهالي أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية استمرار أعمال تأهيل طريق السقيلبية -القرقور والذي يُعد شرياناً حيوياً لمنطقة الغاب في ريف حماة الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم الرئيس أحمد الشرع يصل إلى مدينة حماة مركز العلاج الشعاعي في حماة يقدم خدمات تخصصية مجانية لعلاج الأورام صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمهرجان صيف سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك سوريا تُهنئ الهند بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال أغسطس 15, 2026 أغسطس 15, 2026 إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة أدنوك الإماراتية أغسطس 15, 2026 أغسطس 15, 2026 لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: تمديد مهلة “الإفصاح الطوعي” حتى نهاية كانون الثاني 2027 أغسطس 15, 2026 أغسطس 15, 2026 القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب أغسطس 15, 2026 أغسطس 15, 2026