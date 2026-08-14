النصيرات وسط قطاع غزة.. يعاني النازحون من موجة الحر داخل خيام تفتقر إلى المياه والكهرباء

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بدء تساقط الثلوج في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
انطلاق قافلة الأمل 3 من مخيم الهول لإخراج ذوي الحالات الطبية الطارئة
وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة
لقطات تظهر التحف الفنية الموجودة في حديقة المتحف الوطني بدمشق
التحضيرات الأخيرة لحملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق
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