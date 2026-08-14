النصيرات وسط قطاع غزة.. يعاني النازحون من موجة الحر داخل خيام تفتقر إلى المياه والكهرباء تاريخ النشر: 2026/08/14 2:55 مساءً اخر تحديث: 2026/08/14 2:55 مساءً قائمة الصور 1/6 بدء تساقط الثلوج في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي انطلاق قافلة الأمل 3 من مخيم الهول لإخراج ذوي الحالات الطبية الطارئة وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة لقطات تظهر التحف الفنية الموجودة في حديقة المتحف الوطني بدمشق التحضيرات الأخيرة لحملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قطاع غزة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك نقص التمويل يهدد بوقف الغذاء عن 650 ألف شخص في جنوب السودان أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية الأولى لجمباز الباركور بدمشق أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 جلسة حوارية مع أعضاء لمجلس الشعب في معرة النعمان تبحث ملفات خدمية وتنموية أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026