قوات الأندوف تزيل مخلفات حربية وذخائر غير منفجرة في ريف القنيطرة الجنوبي تاريخ النشر: 2026/08/10 11:58 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/10 11:58 صباحًا قائمة الصور 1/6 جولة ميدانية للاطلاع على احتياجات مركز البحوث الزراعية بالقنيطرة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين لفترة مؤقتة أثناء جمعهما الفطر بريف القنيطرة الجنوبي طلاب كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب الحرة بمدينة إعزاز ينظمون احتفالية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية صور تظهر وادي طعيم وشلالاته الواقع بين ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي وقفة في ساحة الأمويين تنديداً بقرار إعدام الأسرى الفلسطينين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةقوات الأندوف مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك /6/ عمليات لتصحيح الجنف مجاناً في مشفى حمص الجامعي ضمن حملة شفاء4 أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 دراسة تكشف مؤشرات حيوية في أطراف الأصابع مرتبطة بالضيق النفسي أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026