مزارع في ريف القنيطرة الشمالي ينجح في أول تجربة لزراعة فاكهة الكيوي الاستوائية

إدارة الهندسة العسكرية تنهي أعمال تركيب الجسر الحربي في قرية الحاكورة بسهل الغاب
مرشحو مجلس الشعب يعرضون برامجهم الانتخابية أمام اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة في حماة
مياه حماة تنفذ خطوط ضخ ودعم لتأمين مياه الشرب في قريتي تل ملح والمجدل
حمص.. أعمال تعبيد طريق برج قاعي تلدو جارية لربطه بمدن الريف ‏الشمالي وأوتستراد حمص- حماة
بدء استلام محصول القمح للموسم الحالي في عدد من المراكز بحمص
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