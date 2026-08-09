انتشار الشرطة السياحية في تدمر لتعزيز الأمن في المواقع التاريخية وتقديم التسهيلات للزوّار تاريخ النشر: 2026/08/09 10:56 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/09 10:56 صباحًا قائمة الصور 1/3 مديرية الخدمات الفنية في دير الزور تواصل صيانة وترميم الجسر الترابي المدمَّر الواصل بين ضفتَي نهر الفرات حجاج حمص يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج الأمطار الغزيرة في ناحية شطحة بريف حماة تتسبب بتشكل الفيضانات والسيول محافظ حلب يقدم التعازي بضحايا القصف الذي شنته قسد واستهدف مناطق سكنية متفرقة في حلب تخريج 250 عنصراً من منتسبي قوات إدارة الأمن العام في حلب بعد اتباعهم دورة خاصة لتعزيز الجاهزية الأمنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشرطة السياحية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بدوي: استلام الرصيف التجاري الرابع يرفع كفاءة مرفأ طرطوس ويرفع قدرته التشغيلية أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 تفكيك عبوات ناسفة قرب مدرسة في قرية الكرامة بريف الرقة أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 سوريا وروسيا بعد التحرير.. لقاءات بارزة ونقاط حاسمة أعادت رسم العلاقات أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وحملة اعتقالات في الضفة أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026