احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك

من أجواء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” في مدينة طرطوس
مديرية صحة حماة بالتعاون مع اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية UOSSM، تفتتح مركز غرب المشتل للرعاية الصحية بعد إعادة تأهيله
قبل أيام على حلول أول عيد بعد التحرير.. إدلب تنسج فرحتها بأسواق تضج بالفرح والحياة
وزارة الداخلية: بالتنسيق مع مديرية النقل وبطلب من وجهاء المنطقة إدارة الأمن العام تقوم بتأمين طلاب ريف طرطوس، لحمايتهم خلال تنقلهم من أي مخاطر قد تواجههم
لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب
