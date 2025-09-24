احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك منذ 4 دقائق قائمة الصور 1/3 من أجواء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” في مدينة طرطوس مديرية صحة حماة بالتعاون مع اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية UOSSM، تفتتح مركز غرب المشتل للرعاية الصحية بعد إعادة تأهيله قبل أيام على حلول أول عيد بعد التحرير.. إدلب تنسج فرحتها بأسواق تضج بالفرح والحياة وزارة الداخلية: بالتنسيق مع مديرية النقل وبطلب من وجهاء المنطقة إدارة الأمن العام تقوم بتأمين طلاب ريف طرطوس، لحمايتهم خلال تنقلهم من أي مخاطر قد تواجههم لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريحلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة منذ دقيقة واحدة 3 احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك منذ 4 دقائق 2 لقطات من ساحة سعد الله الجابري في حلب أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك منذ 9 دقائق مواطنون يحتشدون في ساحة سعدالله الجابري في حلب لمتابعة كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية منذ 16 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: