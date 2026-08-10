وزير الثقافة ومحافظ درعا يفتتحان مهرجان “صيف حوران” في ساحة السرايا تاريخ النشر: 2026/08/10 11:16 مساءً اخر تحديث: 2026/08/10 11:16 مساءً قائمة الصور 1/3 أهالي حماة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة إنجاز أعمال تأهيل وتطوير دوّار الدلّة في مدينة درعا انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي قيادة شرطة حلب تستمع لشكاوى المواطنين في المدينة ومتابعتها إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعاصيف حورانمحافظ درعاوزير الثقافة السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك درعا تستعيد نبضها في “مهرجان صيف حوران” أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 الهلالي: أعمال الشغب وإثارة الفتنة في رأس العين بالحسكة تصرف مدان ومرفوض أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 جامعة حلب تطلق ثلاثة مشاريع لدعم الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 في أربعينية حنا عبود.. شهادات تستحضر مسيرته الأدبية أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026