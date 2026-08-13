“شفاء 4” تختتم عمليات القثطرة القلبية المجانية في حمص بإنجاز أكثر من 70 إجراء

حمص-سانا



اختُتمت اليوم الخميس عمليات القثطرة والتوسيع القلبي المجانية المنفذة ضمن فعاليات حملة “شفاء 4” في محافظة حمص، بعد أن بلغ عدد العمليات المنجزة 71 عملية، مع توقعات بوصولها إلى نحو 80 عملية بنهاية اليوم، وذلك عقب ثمانية أيام من العمل المتواصل.



وأوضح مدير مشفى ابن الوليد الدكتور يحيى العليوي، في تصريح لـ سانا، أن عمليات القثطرة والتوسيع القلبي التي نفذتها الحملة مجاناً أسهمت في خدمة شريحة واسعة من المرضى الذين ترهقهم التكاليف المرتفعة لهذه الإجراءات، كما خففت من قوائم الانتظار، وأتاحت للكوادر الطبية في المشفى الاستفادة من الخبرات التخصصية المشاركة في الحملة.



وبيّن العليوي أن التواصل جرى مسبقاً مع المرضى المسجلين عبر الرابط المخصص للحملة لإبلاغهم بمواعيد الإجراءات، مع تجهيز غرف العمليات وأماكن الإقامة، وإجراء التحاليل والفحوصات والاستقصاءات اللازمة، ومنها تخطيط القلب وإيكو القلب.

كيف تم إجراء العمليات القلبية ضمن حملة “شفاء4″؟

واستعرض استشاري الأمراض القلبية التداخلية الدكتور رضا أتاسي، وهو عضو فريق شفاء الطبي القادم من ألمانيا، حيثيات تنفيذ العمليات، إذ جرت القثطرات بعد دراسة الوضع الصحي لكل مريض وتقييم حالته وفق الأولويات الطبية، كما جرى التحضير لاستقبال المرضى بالتعاون مع الأطباء المقيمين والاختصاصيين في مشفيي ابن الوليد وحمص الجامعي، الذي نُفذ فيه جزء من العمليات على مدى يومين، فيما استُكملت بقية العمليات في مشفى ابن الوليد وسط أجواء عمل جيدة ومريحة.





وتحدث أتاسي عن أهداف مبادرات حملة “شفاء”، وفي مقدمتها دعم الواقع الصحي السوري وتقديم خدمات طبية مجانية، إذ قدمت الحملات الأربع السابقة خدمات لنحو 200 مريض بأمراض قلبية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الكوادر الطبية المحلية والتخفيف من قوائم الانتظار.

الحملة تم تنسيقها مسبقاً مع المشافي ‏

من جهتها، أوضحت منسقة برامج منظمة “ميد غلوبال” في حمص الصيدلانية سامية سركيس أن حملة عمليات القثطرة، المنفذة بالشراكة بين فريق “شفاء” الطبي ومنظمة “ميد غلوبال”، جرى تنسيقها مسبقاً مع المشافي التي استقبلت الحالات، وذلك بعد التسجيل عبر الرابط المخصص بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتزامناً مع إعلام المجتمع المحلي بفعالياتها وآلية الاستفادة منها.



ولفتت سركيس إلى أن عدد المرضى المسجلين عبر الرابط تجاوز 35 ألف مريض على مستوى سوريا، فيما تستهدف الحملة إجراء نحو ألف عملية، وتستمر فعالياتها في عموم البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.





وبيّنت سركيس أن حملة “شفاء “” تستهدف الحالات الإسعافية وإجراء جراحات نوعية في اختصاصات متعددة، منها العظمية والعينية وزراعة الشبكية والقلبية والوعائية والعصبية، مع إعطاء الأولوية للحالات الإسعافية، مشيرةً إلى وجود توجه لتنظيم حملات أخرى مستقبلاً تشمل عدة محافظات.



يُشار إلى أن حملة “شفاء 4” ينظمها فريق شفاء الطبي في ألمانيا (ShifaMed) بالتعاون مع منظمة MedGlobal، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، تحت شعار “يداً بيد من أجل سوريا”، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية تخصصية مجانية ودعم القطاع الصحي وتعزيز المنظومة الصحية في سوريا.

