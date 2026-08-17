لقطات تُظهر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالرقة نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي تاريخ النشر: 2026/08/17 5:10 مساءً اخر تحديث: 2026/08/17 5:10 مساءً قائمة الصور 1/6 لقطات لصلاة عيد الأضحى المبارك في ساحات عدد من مدن وبلدات محافظة حمص لقطات ليلية من شوارع مدينة حماة بعد هطول المطر لقطات من داخل بلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي بعد سيطرة الجيش العربي السوري عليها أسواق بنش في إدلب.. أجواء رمضانية وحركة تجارية لافتة في رابع أيام شهر رمضان المبارك وصول مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في شارع الحضارة بحمص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةنهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دخول محولة جديدة إلى الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في دير الزور أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 المتحدث باسم الداخلية: لجنة التحقيق بوفاة غميرة تقيّم أداء أقسام الشرطة وتعدّ توصيات لتحسينه أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 مصطفى نجار.. نصف قرن في رحاب الحرف العربي أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 اكتساب خبرات جديدة في دورة تقييم وتصنيف الحكام السوريين في رياضة المبارزة أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026