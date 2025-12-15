اختتام البطولة الوطنية الأولى لمناظرات الجامعات 2025 باللغة العربية

منتجات غذائية ومشغولات يدوية للمرأة الريفية في معرض الضمير بريف دمشق
مهرجان السلام في حمص..رسالة محبة تلامس القلوب
حملة لتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة اللاذقية
شرطة دير الزور تحتفل بيوم المرور العالمي بتنظيم مسير استعراضي
تسارع التحضيرات في أجنحة الدول المشاركة لتقديم أفضل صورة في معرض دمشق الدولي
