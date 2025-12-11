إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك في جديدة عرطوز بريف دمشق منذ 35 دقيقة قائمة الصور 1/4 ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. إعادة ترميم وتأهيل مسجد السلطان في مدينة حماة أهالي القنيطرة يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية فرز أصوات الناخبين في دائرة حماة الانتخابية محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية بالمدينة انتشار الأمن الداخلي والدفاع المدني في محيط ساحة الساعة بحمص لتأمين المحتفلين بذكرى النصر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقشجرة الميلاد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق استراتيجيتها الجديدة للعام 2026 منذ 5 دقائق السفارة السعودية في سوريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ 18 دقيقة السوري فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان منذ 22 دقيقة المعرض العسكري في دمشق يحتضن أشعار الثورة السورية منذ 26 دقيقة