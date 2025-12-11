إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك في جديدة عرطوز بريف دمشق

قائمة الصور 1/4
ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. إعادة ترميم وتأهيل مسجد السلطان في مدينة حماة
أهالي القنيطرة يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية
فرز أصوات الناخبين في دائرة حماة الانتخابية
محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية بالمدينة
انتشار الأمن الداخلي والدفاع المدني في محيط ساحة الساعة بحمص لتأمين المحتفلين بذكرى النصر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك