حافلات تنقل زوار معرض دمشق الدولي مجاناً من منطقة البرامكة إلى مدينة المعارض

فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد الحرائق في رأس البسيط والنبعين بريف اللاذقية
توقيع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وكوريا الجنوبية
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
الشرطة العسكرية تنتشر في طرقات ومداخل بانياس لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة
أجواء حماسية في المباراة الكرنفالية التي جمعت ناديي الكرامة وخان شيخون في ملعب إدلب البلدي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل واحد
