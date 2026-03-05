مديرية أوقاف دير الزور تنظم مهرجاناً دعوياً في ساحة الساعة وسط المدينة تاريخ النشر: 2026/03/05 12:45 صباحًا اخر تحديث: 2026/03/05 12:45 صباحًا قائمة الصور 1/5 لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات فرع الهجرة والجوازات في حلب يواصل توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام البائد أوغاريت السورية.. منطلق أول أبجدية وأول نوتة موسيقية في التاريخ جولة تفتيشية لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية حملة “أبصر” تنجز 525 عملية لإزالة الساد في دير الزور ضمن خطة تستهدف 1000 عملية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أوقاف دير الزوردير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزير خارجية تركيا يبحث مع عدد من نظرائه العرب تطورات الأوضاع في المنطقة مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 الدفاع المدني يقدم الخدمات الطبية اللازمة للسوريين العائدين من لبنان عبر منفذ جوسية بريف حمص مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 أهالي الرقة يحيون الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 حكومة الإمارات خلال إحاطة إعلامية: القوات المسلحة بأعلى جاهزية لحماية أمن الدولة مارس 5, 2026 مارس 5, 2026