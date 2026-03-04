الشركة السورية للبترول تقيم مأدبة إفطار جماعي في مدينة إدلب لنحو ألفي عامل نظافة

قائمة الصور 1/4
حملة في معرة النعمان بريف إدلب لضبط التجاوزات على الشبكة الكهربائية
مروحيات الجيش العربي السوري تتابع عمليات إخماد الحرائق في وداي بركة بمنطقة قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي
ارتقاء طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد بريف إدلب
استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة
أداء صلاة الاستسقاء في مساجد إدلب وحماة وحمص وريف حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك