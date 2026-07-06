استمرار تعبئة الصهاريج بمادة البنزين من مصفاة بانياس لتعزيز استقرار تزويد محطات الوقود تاريخ النشر: 2026/07/06 8:21 مساءً اخر تحديث: 2026/07/06 8:21 مساءً قائمة الصور 1/4 لقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء السوريين ونظرائهم من الوفد اللبناني في قصر تشرين بدمشق زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي توافد كبير للأهالي لعبور الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في دير الزور الأمن الداخلي يؤمن خروج المدنيين من شارع النيل في حلب جراء استمرار قصف قسد للأحياء السكنية وفد حملة شفاء الطبي يطلع على واقع مشفى دير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مصفاة بانياس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الإمارات تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعلن وقوفها إلى جانبه يوليو 6, 2026 يوليو 6, 2026 الشرع: فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع اتفاقات اقتصادية مهمة خلال زيارة الرئيس ماكرون يوليو 6, 2026 يوليو 6, 2026 سوريا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي ودعم الأمن الغذائي يوليو 6, 2026 يوليو 6, 2026 الرئيس الفرنسي يجدد التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا وشعبها يوليو 6, 2026 يوليو 6, 2026