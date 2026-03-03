من مراسم تشييع قائد الفرقة 54 في الجيش العربي السوري العميد حسين عبدالله العبيد في مدينة حماة

احتفالية النصر والتحرير في بلدة حزرما في غوطة دمشق الشرقية بحضور شخصيات رسمية وشعبية
أهالي المفقودين في سجون تنظيم قسد ينظمون وقفة بدير الزور طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم
انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية
إزالة أكثر من 4000 لغم في مدينة تدمر ضمن المرحلة الرابعة من إزالة الألغام
ضمن حملة (حماة تنبض من جديد) .. تنظيف وتعزيل مجرى درء السيل
