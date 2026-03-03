من مراسم تشييع قائد الفرقة 54 في الجيش العربي السوري العميد حسين عبدالله العبيد في مدينة حماة تاريخ النشر: 2026/03/03 12:37 مساءً اخر تحديث: 2026/03/03 12:37 مساءً قائمة الصور 1/7 احتفالية النصر والتحرير في بلدة حزرما في غوطة دمشق الشرقية بحضور شخصيات رسمية وشعبية أهالي المفقودين في سجون تنظيم قسد ينظمون وقفة بدير الزور طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية إزالة أكثر من 4000 لغم في مدينة تدمر ضمن المرحلة الرابعة من إزالة الألغام ضمن حملة (حماة تنبض من جديد) .. تنظيف وتعزيل مجرى درء السيل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجيش العربي السوريالعميد حسين عبدالله العبيدحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك السفارة الفرنسية في الكويت تغلق أبوابها مؤقتاً جراء التصعيد في المنطقة مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 معسكر تدريبي محلي لمنتخب سوريا لكرة القدم للشباب تحضيراً للاستحقاقات الخارجية مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 جامعة إدلب تنفي تبني أي دراسة تستهدف وحدة المجتمع السوري مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 من مراسم تشييع قائد الفرقة 54 في الجيش العربي السوري العميد حسين عبدالله العبيد في مدينة حماة مارس 3, 2026 مارس 3, 2026