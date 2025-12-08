الآلاف يحتشدون في ساحة الأمويين وسط دمشق احتفالاً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

قائمة الصور 1/7
بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة
احتفالات أهالي حي الشيخ مقصود في حلب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025
الإبداع الثقافي والفني في دورات معرض دمشق الدولي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح قسم الأشعة التداخلية في مستشفى إدلب الجامعي
