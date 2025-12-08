الآلاف يحتشدون في ساحة الأمويين وسط دمشق احتفالاً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/7 بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة احتفالات أهالي حي الشيخ مقصود في حلب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025 الإبداع الثقافي والفني في دورات معرض دمشق الدولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح قسم الأشعة التداخلية في مستشفى إدلب الجامعي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقذكرى التحرير والنصرساحة الأمويين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مجلس الدولة: ذكرى التحرير تؤسس لمرحلة العدالة والحرية وسيادة القانون في سوريا منذ دقيقتان 5 أبناء الجالية السورية في قطر ينظمون احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا منذ 12 دقيقة بريطانيا تجدد وقوفها إلى جانب سوريا بعد سقوط النظام البائد منذ 13 دقيقة 2 احتفالات أبناء الجالية السورية في النمسا بذكرى تحرير سوريا منذ 14 دقيقة