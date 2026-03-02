لقطات تظهر جمال أزهار أشجار اللوزيات في بساتين دركوش بريف إدلب الغربي

قائمة الصور 1/5
وزير الإعلام حمزة المصطفى يلتقي مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد
استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
تربية إدلب تعيد افتتاح مدرسة الشيخ مصطفى بعد تأهيلها بدعم من جمعية الأيادي البيضاء
فوز نادي أمية على نادي تفتناز ودياً بأربعة أهداف لهدفين على ملعب إدلب البلدي
المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل منح تصاريح العمل للصحفيين والإعلاميين في الداخل السوري وللوفود الصحفية الخارجية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك