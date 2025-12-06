أهالي حماة يستقبلون المشاركين في “مسير التحرير” لحظة دخولهم إلى المدينة

قائمة الصور 1/5
إدارة العمليات العسكرية تستكمل حملة التمشيط في أحياء مدينة حمص بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة حوارية في ‏حماة
حملة ترحيل أنقاض كفر زيتا تنطلق ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”
استمرار الفعالية الشعبية في ساحة سعد الله الجابري بحلب بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان
توافد أعضاء الهيئة الناخبة إلى دائرة معرة النعمان الانتخابية بريف إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك