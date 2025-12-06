أهالي حماة يستقبلون المشاركين في “مسير التحرير” لحظة دخولهم إلى المدينة منذ 9 دقائق قائمة الصور 1/5 إدارة العمليات العسكرية تستكمل حملة التمشيط في أحياء مدينة حمص بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة حملة ترحيل أنقاض كفر زيتا تنطلق ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد” استمرار الفعالية الشعبية في ساحة سعد الله الجابري بحلب بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان توافد أعضاء الهيئة الناخبة إلى دائرة معرة النعمان الانتخابية بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمسير التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك احتفالية جمالية في حي دمر بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 4 ثواني الرئيس الشرع يشارك في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 منذ 6 دقائق 5 أهالي حماة يستقبلون المشاركين في “مسير التحرير” لحظة دخولهم إلى المدينة منذ 9 دقائق عدد ضحايا الفيضانات في أندونيسيا يتخطى 908 قتلى و410 مفقوداً منذ 10 دقائق