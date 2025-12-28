فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد حريق أضرمه فلول النظام البائد في محيط دوار الأزهري منذ 6 دقائق قائمة الصور 1/6 تربية إدلب تستقبل طلبات المعلمين المفصولين من الخدمة زمن النظام البائد وزير الإعلام يبحث مع رئيس المدينة الإعلامية في قطر تعزيز التعاون في المجالين الإعلامي والتقني بمشاركة سوريا… انطلاق أعمال الدورة الـ41 للجنة “الكومسيك” في إسطنبول احتفال أهالي مدينة التل بريف دمشق في ذكرى النصر والتحرير حجم الدمار في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية في خرق جديد لوقف إطلاق النار صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةدوار الأزهريسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد حريق أضرمه فلول النظام البائد في محيط دوار الأزهري منذ 6 دقائق استهداف عناصر قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس منذ 26 دقيقة 3 وفيات و60 إصابة جراء اعتداء فلول النظام البائد على قوات الأمن والمدنيين في اللاذقية منذ 29 دقيقة 5 انتشار عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في محيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن منذ 30 دقيقة