حركة البيع والشراء في سوق الخضار بمدينة طرطوس

المراحل النهائية من أعمال تجهيز المكتب القنصلي في محافظة إدلب
انطلاق الملتقى الأول للجمعيات الخيرية ورجال الأعمال في طرطوس تحت شعار “طرطوس مدينة عمل”
أهالي طرطوس خلال الفعالية الشعبية على الكرونيش البحري يؤكدون وحدة الشعب ويرفضون دعوات التقسيم
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يطلع على سير العمل بمديرية تخطيط طرطوس
وحدات من الجيش العربي السوري في حلب توزع التمر والمياه على الصائمين
