فرق الإنقاذ السورية تواصل البحث عن المفقودين بمجرى نهر الكبير الجنوبي على الحدود مع لبنان

كلمة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور يزور عدداً من الكنائس بمناسبة عيد الفصح المجيد
ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون يجرون عملية جراحية نوعية في مستشفى إدلب الجراحي لمريض يُعاني من حالة نادرة في الجهاز الهضمي
استشهاد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من قرية الفحيل شرقي إدلب
عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دوما بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
