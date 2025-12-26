أجواء ماطرة في مدينة حماة

قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح ناحيتي أبو الظهور والتمانعة في ريف المحافظة بعد عودة عدد من العائلات إليهما
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة تبدأ استقبال طلبات الترشح
احتفالات أهالي طرطوس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
لقطات لعناصر وزارة الدفاع وفرق الدفاع المدني السوري أثناء عملها على إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية الشمالي
تغطية وسائل الإعلام للقاءات التمهيدية في اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني السوري
