ضمن فعالية احتفالية بذكرى النصر والتحرير.. تكريم الطلاب أبناء الشهداء في ثانوية ضمير المحدثة

قائمة الصور 1/4
قلعة المرقب في بانياس.. تحفة العمارة البازلتية والدفاعية
تصريح وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى لـ سانا بمناسبة إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
ثلاثة آلاف عام من المجد.. قلعة حلب شاهد حي على عراقة المدينة
احتفال أبناء الجالية السورية والعربية بمدينة مالمو بالسويد بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 11 شاحنة في طريقها إلى السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك