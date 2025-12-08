حضور شعبي للعرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع

قائمة الصور 1/9
إدارة منطقة الغوطة الشرقية وبالتنسيق مع منظمة Heroic Hearts، والمجلس المحلي في بلدة حمورية… إقامة مأدبة إفطار لمدرسي ومدرسات البلدة
احتفالات أهالي حي الميدان بدمشق بذكرى التحرير بعد أداء صلاة الفجر
محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة
انطلاق فعالية إحياء ذكرى النصر والتحرير في مدينة الباب بريف حلب الشرقي
مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك