زيارة رسمية لمعرض الفن التشكيلي في مركز إدلب الثقافي ضمن فعاليات ذكرى النصر والتحرير

عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك
وقفة شعبية لأهالي مدينة بانياس تنديداً بجرائم فلول النظام البائد
الجيش العربي السوري ينفذ عملية تمشيط شاملة في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي
التحضيرات النهائية قبل انطلاق حملة “بنش كرمى لعيونك” في ريف إدلب
تكريماً لشهداء نادي الفتوة.. مباراة ودية بين ناديي المجد والفتوة
