من افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق والذي نظمته وزارة الدفاع

لقطات من عمل ورشة العدالة الانتقالية ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري
حملة لتنظيف شوارع مدينة حماة قبل حلول عيد الفطر المبارك
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار دمشق الدولي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هجري
استمرار عملية توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام المخلوع في فرع الهجرة والجوازات بحلب
أسواق الخضار والفواكه في حمص تشهد ازدحاماً مع الانخفاض بالأسعار واقتراب حلول عيد الفطر المبارك
