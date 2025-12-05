من افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق والذي نظمته وزارة الدفاع منذ 3 دقائق قائمة الصور 1/5 لقطات من عمل ورشة العدالة الانتقالية ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري حملة لتنظيف شوارع مدينة حماة قبل حلول عيد الفطر المبارك توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار دمشق الدولي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هجري استمرار عملية توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام المخلوع في فرع الهجرة والجوازات بحلب أسواق الخضار والفواكه في حمص تشهد ازدحاماً مع الانخفاض بالأسعار واقتراب حلول عيد الفطر المبارك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المعرض العسكري للثورة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 5 من افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق والذي نظمته وزارة الدفاع منذ 3 دقائق 5 لقطات جوية لأجواء الاحتفال في ساحة العاصي بمدينة حماة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 8 دقائق سوكار الأذربيجانية و يو سي سي القطرية توقعان مذكرة تفاهم في دمشق للتعاون بمجال وقود الطائرات منذ 14 دقيقة دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن قلقها من تبعات تشريع أوروبي حول استدامة شركات منذ 15 دقيقة