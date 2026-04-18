تاريخ عمارة المدارس عبر العصور.. محاضرة بثقافي حمص

حمص-سانا

في إطار فعاليات أسبوع التراث المادي الذي تنظمه مديرية ثقافة حمص، أقيمت اليوم السبت، محاضرة بعنوان “لمحة تاريخية عن عمارة المدارس في محافظة حمص”، وذلك في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في المدينة، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي.

وقدّم المحاضرة عضو الجمعية التاريخية السورية في حمص المهندس عبد الهادي النجار، مستعرضاً تطور بناء المدارس في المدينة عبر مراحلها التاريخية المتعاقبة، منذ البدايات الأولى لتاريخ حمص، مروراً بالعصور الإسلامية، ثم الحقبة المملوكية والعثمانية، وفترة الانتداب الفرنسي، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال وما بعدها وحتى اليوم.

وأشار النجار إلى أن عدداً من المؤرخين والباحثين وثّقوا عمارة المدارس في حمص في مؤلفاتهم، ومن أبرزهم نعيم الزهرواي وساطع محلي، موضحاً أن هذا التوثيق يعكس أهمية المدينة في المجال التعليمي والمعماري عبر التاريخ.

وبين أن أولى المدارس التي أُنشئت في حمص كانت المدارس الأرثوذكسية عام 1850، تلتها بعد نحو عشر سنوات مدرسة البروتستانت، ثم مدرسة دير الآباء اليسوعيين عام 1882، إضافة إلى المدرسة الرشدية الحكومية عام 1880، لافتاً إلى تأثير النهضة العلمية في أوروبا، وظهور مدارس الإرساليات التبشيرية في سوريا خلال تلك الفترة.

كما أوضح النجار أن أول مدرسة حكومية في حمص تأسست مطلع القرن العشرين في حي باب السباع، وسُميت “المدرسة الخيرية”، وشهدت المدينة لاحقاً تأسيس أول مدرسة للبنات وهي “المروانية”، ثم “الوليدية” مقابل السرايا.

وأضاف: إن مرحلة التطور البارزة في عمارة المدارس كانت عام 1936 مع إضافة صف الحضانة إلى مدرستي العمرية والقرشية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت تسارعاً في بناء المدارس، وتوسعاً كبيراً في التعليم، إضافة إلى تأسيس أول مدرسة مهنية “الصنائع” عام 1956 في حمص.

ولفت إلى الدور الذي لعبه المطران أثناسيوس عطا الله، مطران حمص، بوصفه من أوائل الداعين إلى الاهتمام بتعليم الإناث في المدارس الأرثوذكسية في المدينة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح النجار أن الهدف من المحاضرة هو التعريف بنشأة النظام التعليمي في حمص، وتطور المباني المدرسية منذ بدايات القرن العشرين، سواء الأهلية أو الحكومية، وربطها بالمراحل التاريخية التي مرت بها المدينة.

وتأتي أهمية هذه المحاضرة في إبراز البعد التاريخي والمعماري للمدارس في حمص، ودورها في صون الهوية الثقافية، وتعزيز النهضة الفكرية والمجتمعية عبر مختلف المراحل.