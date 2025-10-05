أعضاء الهيئة الناخبة في مركز الحفة الانتخابي بريف اللاذقية يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشعب منذ 28 ثانية قائمة الصور 1/4 لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب مديرية الأوقاف في محافظة إدلب تفتتح مسجد النور في مدينة بنش بريف المحافظة الشرقي عودة الحياة تدريجياً إلى أسواق مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير وعودة الأهالي إلى منازلهم صور.. من امتحانات الصفوف الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق فرق الإطفاء التركية تشارك بعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي الوسوم:الحفةاللاذقيةانتخابات مجلس الشعبمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 أعضاء الهيئة الناخبة في مركز الحفة الانتخابي بريف اللاذقية يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشعب منذ 28 ثانية أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق منذ 6 دقائق انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة إزرع لتأمين انتخابات مجلس الشعب منذ 16 دقيقة 3 أعضاء الهيئة الناخبة في المركز الانتخابي بمدينة درعا يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب منذ 17 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: