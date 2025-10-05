أعضاء الهيئة الناخبة في مركز الحفة الانتخابي بريف اللاذقية يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشعب

لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب
مديرية الأوقاف في محافظة إدلب تفتتح مسجد النور في مدينة بنش بريف المحافظة الشرقي
عودة الحياة تدريجياً إلى أسواق مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير وعودة الأهالي إلى منازلهم
صور.. من امتحانات ‏الصفوف ‏الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق
فرق الإطفاء التركية تشارك بعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
