مباحثات قطرية بريطانية حول المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وكانت قطر شددت في 5 أيلول الماضي في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة حينها، على ضرورة ‏احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتبارها قاعدة راسخة في القانون ‏الدولي، مؤكدةً رفضها استخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.‏