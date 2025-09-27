رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”

طرطوس بعد التحرير.. أجواء الأمان والاستقرار في شوارع المدينة
افتتاح سوق خان الحرير الأثري في مدينة حلب
لقطات من مسجد خالد بن الوليد أحد أبرز معالم مدينة حمص بعد أن تنفس أهلها عبق الحرية بسقوط النظام المجرم
مركز التسوية في حي الزهراء بمدينة حمص يستقبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تتفقد أوضاع العائلات المقيمة في أحد مراكز الإيواء المؤقت في مدينة درعا
