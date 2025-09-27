رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان قائمة الصور 1/8 طرطوس بعد التحرير.. أجواء الأمان والاستقرار في شوارع المدينة افتتاح سوق خان الحرير الأثري في مدينة حلب لقطات من مسجد خالد بن الوليد أحد أبرز معالم مدينة حمص بعد أن تنفس أهلها عبق الحرية بسقوط النظام المجرم مركز التسوية في حي الزهراء بمدينة حمص يستقبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تتفقد أوضاع العائلات المقيمة في أحد مراكز الإيواء المؤقت في مدينة درعا الوسوم:أحمد الشرعرئيس الجمهورية العربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 8 رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان 5 مشاركة كبيرة من داخل سوريا وخارجها في دعم حملة “الوفاء لإدلب” منذ 9 دقائق 3 فجر جديد في إدلب الوفاء يزرع بذور الأمل منذ 40 دقيقة 3 الرئيس أحمد الشرع أثناء مشاركته في حملة “الوفاء لإدلب” منذ 43 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: