استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة” لليوم السادس وسط إقبال كبير من الأهالي

قائمة الصور 1/5
صور من مشاركة مروحيات الجيش العربي السوري في عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي
حماة تستلم 11000 نسخة قرآن كريم مقدمة من الإمارات2025-07-14
الدفاع المدني يقوم بتبريد الحرائق بريف حماة بعد إخمادها
فرق الهلال الأحمر العربي السوري توزع مساعدات إغاثية على العائلات الوافدة إلى منطقة اللجاة بريف درعا
القائد أحمد الشرع يلتقي عدداً من رجال الأعمال في مدينة دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك