الداخلية: القبض على مجموعة من فلول النظام البائد في طرطوس كانوا يخططون لأعمال إرهابية

قائمة الصور 1/8

صور للفيضانات والسيول في قرية عناب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي جراء الهطولات المطرية الغزيرة
بلدة سلمى… ازدياد أعداد الزوار ومؤشرات على التعافي
لقطات من انتشار دوريات الشرطة العسكرية في محافظة طرطوس لضبط الأمن ومنع التجاوزات
صلاة التراويح في مسجد عثمان بن عفان في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي
الثلوج تغطي مدينة رأس العين شمال الحسكة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك