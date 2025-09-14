من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/7 مع اقتراب شهر رمضان.. جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق بيع المواد الغذائية في مناطق الشمال السوري اللاذقية.. صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صوفان في وقفة عيد الأضحى.. مدينة عفرين في حلب تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في مجالات الاستثمار نزوح جماعي لمئات العائلات من شمال قطاع غزة نحو جنوبه أملاً في الحياة الوسوم:الطوائف المسيحيةعيد الصليبمعلولا بريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب منذ ساعة واحدة برينتفورد يفرض التعادل على تشيلسي في الدوري الإنكليزي منذ ساعتين معرض خان الحرير.. شركات ألبسة الأطفال تؤكد دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التصدير منذ ساعتين بايرن ميونيخ يعتلي صدارة الدوري الألماني لكرة القدم منذ ساعتين النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: