لقطات جوية تظهر حجم المشاركة في حملة "دير العز"، التفاف شعبي ورسمي حول إعادة البناء منذ 4 دقائق قائمة الصور 1/5 أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية عمال الأفران في مدينة إدلب يواصلون عملهم خلال عطلة العيد لتأمين الخبز للأهالي لقطات لانتشار قوات الأمن الداخلي في السويداء لبسط الأمان وحماية الأهالي ومنع وقوع أي تجاوزات تصريح مدير الطوارىء في اللاذقية حول جهود إطفاء الحرائق في ريف المحافظة مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ إعادة تأهيل مدرسة عنجارة بريف حلب الغربي الإصابات تبعد 13 لاعباً عن صفوف مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي منذ 17 دقيقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار ملعب ميتروبوليتانو لإقامة نهائي دوري الأبطال منذ 21 دقيقة أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار منذ 24 دقيقة