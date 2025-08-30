نزوح جماعي لمئات العائلات من شمال قطاع غزة نحو جنوبه أملاً في الحياة

بدء تفعيل إدارة الأمن العام في محافظة السويداء مع انتشار العناصر لحفظ الأمن وتعزيز استقرار المنطقة
لليوم الـ 10 على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل إخماد الحرائق في جبل الزاهية بريف اللاذقية
الأمن العام يضبط كميات من الأسلحة والذخائر مخبأة داخل بئر ماء مهجور بريف حمص الشرقي
حركة عبور نشطة للمسافرين عبر معبر العريضة
القائد الشرع يلتقي وفداً من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق
